. Melek Mosso kulakları hakkında konuştu
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Melek Mosso kulakları hakkında konuştu

Sevilen şarkılarını seslendiren Melek Mosso, kulaklarıyla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti.

Ekleme: 10.10.2022 - 08:59 Güncelleme: 10.10.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Melek Mosso, önceki akşam Şişli'de düzenlenen bir organizasyonda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde sahnede saçını kesen Mosso, sahnede dinleyicileriyle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, 'Saçımı kesmek planlanmış bir şey değildi, konserden iki gün önce İranlı bir yönetmenin videosunu izledim. Türk sanatçılardan da destek istiyordu.

'İnsanlara ulaşmak istedim'

'Bir şeyler yaparsanız biz de daha çok cesaretleneceğiz, halk da güçlü hissedecek kendini' dedi. Akabinde bunu yapmak aklıma geldi, farkındalık yaratması için. Amacı kitlelere, insanlara ulaşmaktı. Ben de üzerime düşeni yaptım. İki gün önce rüyamda İranlı kadınları kurtarıyordum. Yaşananlara çok üzülüyorum ve kahroluyorum.'

Melek Mosso kulakları hakkında konuştu

'Kulaklarımı seviyorum'
Estetiğe karşı olmadığının da altını çizen Melek Mosso, '40'lara dayandığımızda tabii ki yaptırırız. İnsan kendini iyi hissettiği ne varsa yapsın zaten estetiğe falan karşı değilim. Ama ben kulaklarımı seviyorum. Küçükken kafam küçük, kulaklarım ondan çok daha büyüktü. Zaman içinde kendi kendine toparladı ve normale döndüm. Hala da kepçeyim. Sık sık yazıyorlar 'şu kulaklarını artık yaptır' diye. Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Özellikle de yüzümle ilgili' diye konuştu.
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