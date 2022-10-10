. Jennifer Lopez, cenazede

ABD'li iş insanı Jr. Ridinger, 30 Ağustos'ta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü isimler, önceki gün cenaze resepsiyonu gerçekleşen iş insanını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Resepsiyona Ben Affleck ile el ele katılan Jennifer Lopez, göğüs dekolteli elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Affleck de şık siyah bir smokin giyerek eşine ayak uydurdu.Ünlü şarkıcının cenaze resepsiyonu için bu kadar dekolteli giyinmesi çoğu kişi tarafından yadırgandı. Birçok kişiyorumunda bulundu. Temmuz ayında evlenen çifte, Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den olan 13 yaşındaki çocuğu Emme de katıldı.