. İbrahim Tatlıses arkadaşlarına sitem etti

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da büyük bir trafik kazası geçirmişti. Aracın yandığını gören sanatçının oğlu İdo Tatlıses, yoldan geçen bir araçtan temin ettiği yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmişti.Araç içinde sıkışan Tatlıses, kısa sürede gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte araçtan çıkarılmıştı. Usta sanatçı, sekiz kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in yapılan sağlık taramasında, ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti.İbrahim Tatlıses, kazadan aylar sonra sessizliğini bozdu. Usta sanatçı, “Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu.” dedi. Tatlıses kaza anında yaşadıklarını da şöyle anlattı:"Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler."Kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına sitem eden sanatçı, “Hakkımı helal etmiyorum, herkes kendini bilir. Ben öldükten sonra mı gelecekler ziyaretime? Dünya aradı. İran’dan Irak’tan bile geldiler. Bir telefon kadar yakınsın, aramıyorsun.” ifadelerini kullandı.Kazada ayak tarak kemikleri kırılan Tatlıses, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü, şöyle dedi: "Lavaboya gidemiyordum, elimi yüzümü yıkamıyordum şimdi yürüyorum. Süperin süperiyim. Ayaklarım iyileşti, yere basmaya başladım."