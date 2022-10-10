. Hasan Matias artık iki yaşında!
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Hasan Matias artık iki yaşında!

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı (43), 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile Ekim 2020'de evlenmişti. Nikâhtan bir hafta sonra da oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına alan ünlü çift, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Çocukları iki yaşına basan ünlü çiftten Sarıkabadayı, oğlunun doğum günü partisinde çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 10.10.2022 - 01:28 Güncelleme: 10.10.2022 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynattığı Kolombiya Güzeli Camelo Lopez ile 4 Ekim 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ekim ayında da oğulları Hasan Matias dünyaya gelmişti. Soner Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu, "Ağlarken kucağıma verdiler. 'Bana vermeyin. Çok küçük' dedim" sözleriyle anlatmıştı.

Zaman zaman eşi ve oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkabadayı, son olarak Hasan Matias'ın iki yaş partisinden paylaşım yaptı. Çocukları için çiftlik temalı bir parti düzenleyen çiftten ünlü şarkıcı, Madelein Lopez Camelo ve oğluyla pozunu sosyal medyadan yayınladı.

"MAŞALLAH BENİM ASLAN OĞLUMA"

Sarıkabadayı, paylaşımına; "Benim canım oğlum Hasan Matias artık 2 yaşında. Maşallah benim aslan oğluma. Hep beraber olduğumuz sağlıklı seneler dilerim canım oğlum. Bizimle olabilen dostlarımıza da çok teşekkürler" notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğmuş Hasan Matias", "Nice yaşlara", "Çok güzel tablo" gibi yorumlar yapıldı.


"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Madelein Lopez Camelo ise paylaşımına; "İkinci doğum günün kutlu olsun oğlum! Seni çok seviyoruz ve senin için en güzel anıları yaratmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsin" ifadelerini not düştü.
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