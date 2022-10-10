Filiz Akın mutluluğunu paylaştı..

Geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınan Filiz Akın'ın (79) tahlil sonuçları temiz çıktı. İyi haberi eşi Sönmez Köksal'dan alan usta oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçileriyle de paylaştı.

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda geçirdiği akciğer rahatsızlığının ardından 42 derece ateşle hastaneye kaldırılmıştı. Sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.



Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a dönmüştü. Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akın, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu.



Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür etmiş ve 'Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmıştı.



'SİZLERE TEŞEKKÜRLERİM HİÇ BİTMEZ'



Ocak ayında midesindeki tüp çıkartılan Filiz Akın'ın sağlık durumu iyiye gitmiş hatta 79'uncu doğum gününü de evinde kutlamıştı. Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı da ihmal etmeyen Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; “Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez” notunu düşmüştü.



Paylaşıma ünlü isimlerden yorumlar gelmişti. Türkan Şoray, “Nice mutlu yaşların olsun dünya güzelim, prensesim, nazlı çiçeğim” derken; Emel Sayın, “Huzur veren, iyilik, güzellik saçan varlığınla hep sevilen, hep sayılan oldun” notunu düştü. Perihan Savaş da “Sen muhteşemsin” mesajlarıyla Akın'ın yeni yaşını kutlamıştı.



GÜZEL HABERİ EŞİ DUYURDU



Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun, tahlil sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.



İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, gönderisine, 'Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle.Günaydın' ifadelerini not düştü.



Takipçileri ise usta oyuncunun paylaşımına, 'Geçmiş olsun' mesajları yağdırdı.