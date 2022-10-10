. Engincan Ural ve Merve Kaya evlendi!

Sibel Can oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı.DÜĞÜN 2 GÜN SÜRECEKEngincan Ural ve Merve Kaya'nın düğünü iki gece sürecek. Çifti bu mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.