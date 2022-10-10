. Engincan Ural ve Merve Kaya evlendi!
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Beyaz Gazete
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Engincan Ural ve Merve Kaya evlendi!

Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural ile Merve Kaya, Bodrum'da hayatlarını birleştirdi.

Ekleme: 10.10.2022 - 01:14 Güncelleme: 10.10.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Sibel Can oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçtiğimiz nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Engincan Ural ve Merve Kaya evlendi!

DÜĞÜN 2 GÜN SÜRECEK

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın düğünü iki gece sürecek. Çifti bu mutlu günlerinde ailelerinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.

Engincan Ural ve Merve Kaya evlendi!

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