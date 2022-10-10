. Ege Kökenli'den estetik itirafı!
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Ege Kökenli'den estetik itirafı!

Ünlü şarkıcı Ege Kökenli, kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Ekleme: 10.10.2022 - 09:10 Güncelleme: 10.10.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Temmuz ayında, iki yıl önce nişanlandığı Lior Ahituv ile hayatını birleştiren Ege Kökenli, Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katıldı. Kökenli kendisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıkladı

'Hiç estetiğin var mı?' sorusuna yanıt veren oyuncu kulaklarını yaptırdığını söyledi.

'Toplamak istemiyorum'

Ege Kökenli kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek 'Olmadı zaten çok da bir değişiklik hala kepçe. Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum' dedi..

Ege Kökenli'den estetik itirafı!
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