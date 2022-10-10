. Ege Kökenli'den estetik itirafı!

Önceki yıllarda 'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Benim Tatlı Yalanım', 'Kalp Atışı' ,'Yasak Elma', 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile 28 Temmuz akşamı Beşiktaş'ta bir otelde dünyaevine girdi.Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı.Düğünde çekilen bir videoyu takipçileriyle paylaşan Kökenli, gönderisine; 'Sonsuza dek mutlu' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına; binlerce beğeni ve 'Ömür boyu mutluluklar' yorumları yağdı.'HÂLÂ KEPÇEYİM'Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Ege Kökenli, 'Doğu Demirkol ile Alelade Show'un 8 Ekim akşamı yayınlanan bölümüne konuk oldu. 'Hiç estetiğin var mı?' sorusuna yanıt veren oyuncu, kulaklarını yaptırdığını söyledi.Ege Kökenli kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek; 'Kepçe kulak operasyonu oldum ama olmadı. Zaten çok da bir değişiklik yok hâlâ kepçe. Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum, ters ışık bir vuruyor' dedi.