. Bülent Serttaş'tan oryantal Didem açıklaması...
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Beyaz Gazete
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Bülent Serttaş'tan oryantal Didem açıklaması...

Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçen yıl konuk olduğu 'İbo Show'da, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği büyük çaba ile gündem olmuştu. Bunun ardından araları açık olduğu iddia edilen ikiliden Kınalı, "Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım" diyerek tepki göstermişti. Bu olaydan aylar sonra İbo Show'a bir kez daha konuk olan ikiliden Bülent Serttaş, Didem Kınalı ile ilgili sessizliğini Doğu Demirkol'un sunduğu 'Alelade Show'da bozdu. İşte detaylar...

Ekleme: 10.10.2022 - 01:22 Güncelleme: 10.10.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Ocak 2021'de 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, sürekli başka yöne baktığı anlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kimi, durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalışmıştı. Kimi de 'Eşinden korktuğu için böyle davrandı' yorumunda bulunmuştu.

'BÜYÜK SAYGISIZLIK'

Konuyla ilgili konuşan Didem Kınalı, '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, 'Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım' ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Serttaş'tan oryantal Didem açıklaması...

'POLİSE İHBAR ETTİ' İDDİASI!

Kınalı ile Serttaş'ın arasının açık olduğunu gösteren bir diğer iddia ise şöyledi:

'Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, 2020 yazında Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi. Ünlü oryantal, sinirle mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayıp, ihbarda bulundu. Düğün yerine gelen polis, koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek, herkese ceza uyguladı. O sırada sahnede olan Bülent Serttaş, bu harekete sinirlendi ve o gün Didem'le arasına mesafe koydu.'

BU KEZ KAFASINI ÇEVİRMEDİ

O dönem birçok ünlü ismin de yorumda bulunduğu olayın üzerinden 14 ay geçtikten sonra 'İbo Show'un 13 Mart Pazar akşamki bölümüne Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın yanı sıra oryantal Didem Kınalı da katılmıştı.

Bülent Serttaş'tan oryantal Didem açıklaması...

'TEBRİK EDİYORUM'

Sahneye çıkan Didem'in dansını izlemediği için sosyal medyada sert eleştiriler alan Serttaş, bu kez adeta pürdikkatti. Şarkıcı, bununla da kalmamış ve ünlü oryantali övmüştü:

Ben kardeşimizi tebrik ediyorum. İşini en güzel yapan, en iyi icra eden oryantallerden birisidir. Renk uyumu da çok güzel.

Didem Kınalı ise Serttaş'ın sözlerinin ardından; 'Ben kimseye kırgın veya kızgın değilim. Mesleğime laf edilmezse çok sevinirim' şeklinde konuşmuştu.

'KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM'

Tüm bu yaşananların ardından Bülent Serttaş, Doğu Demirkol'un sunduğu 'Alelade Show'un 8 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne konuk oldu. Bu konuyla ilgili ilk kez konuşan ünlü sanatçı, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

Ben o kardeşimi çok seviyorum, yaptığı işe saygı duyuyorum. Evveliyatında bir olay yaşandı, benim haberim olmadan sahneden indirilmiş. O benden biliyor, benim üç tane yavrum var kimsenin ekmeğiyle oynamadım oynamam.
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