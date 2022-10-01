. Wesley Sneijder'in panik gecesi!
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Wesley Sneijder'in panik gecesi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Kadın arkadaşıyla Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Sneijder, görüntülenmekten rahatsız olunca korumaları muhabirlere sert tepki gösterdi

Ekleme: 1.10.2022 - 23:54 Güncelleme: 1.10.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid ve Inter'in ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, futbolu bıraksa da İstanbul'dan kopamıyor. Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanan Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi.

Sneijder, mekandan sabah saat 05.00'te içeride tanıştığı kadınla ayrıldı. Ancak çıkışta objektifleri görünce panikledi.

Wesley Sneijder'in panik gecesi!

Sneijder, mekan çıkışında kadın arkadaşıyla birlikte görüntü vermek istemedi.

Sneijder, kadın arkadaşını otomobile bindirirken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren korumayı çevredekiler uzaklaştırdı.




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