. Wesley Sneijder'in panik gecesi!

Real Madrid ve Inter'in ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, futbolu bıraksa da İstanbul'dan kopamıyor. Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanan Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi.Sneijder, mekandan sabah saat 05.00'te içeride tanıştığı kadınla ayrıldı. Ancak çıkışta objektifleri görünce panikledi.Sneijder, mekan çıkışında kadın arkadaşıyla birlikte görüntü vermek istemedi.Sneijder, kadın arkadaşını otomobile bindirirken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren korumayı çevredekiler uzaklaştırdı.