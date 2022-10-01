. Otopsi raporunda da çıkmıştı!

Işıltılı eldivenleri, Moonwalk dansı ve en yakın arkadaşı şempanze Bubbles... Micheal Jackson'ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçse de dünya üzerindeki birçok kişi hâlâ onun müziğini dinliyor ve hayatının bütün ayrıntılarıyla yakından ilgileniyor. Ancak tüm bu detayların arasından sıyrılıp öne çıkan, herkesin en çok merak ettiği konu ise Micheal Jackson'ın yüzünün yıllar içerisinde geçirdiği değişim. Kendisi hayatta olduğu süre boyunca estetik operasyonları hakkındaki dedikodularla ilgili pek bir şey açıklamasa da görünen kadarı onun birçok kez bıçak altına yattığı söylentilerini kuvvetlendirdi. İşte 'Pop'un Kralı' Micheal Jackson'ın yıllar içindeki dönüşümünün detayları...CİLDİNİN BEYAZ OLMASININ SEBEBİMicheal Jackson'la ilgili ortaya atılan en çarpıcı iddialar cildinin rengiyle ilgili iddialardı. Öyle ki ten rengini açtırmasıyla ilgili söylentiler bir dönem çok konuşuldu. Çünkü Jackson'ın yüzü yaş aldıkça daha solgun ve beyaz görünüyordu. Ancak Jackson 90'lı yıllarda melanin eksikliğinden kaynaklanan ve ciltte soluk beyaz lekelerin oluştuğu uzun süreli bir vitiligodan (ciltte beyaz lekelerin ortaya çıkmasına neden olan bir deri hastalığı) muzdarip olduğunu açıkladı. Dermatolog Dr. Arnold Klein, şarkıcı öldükten sonra Larry King ile yaptığı röportajda da bu teşhisi doğrulamıştı. Verdiği demeçte, 'Onun vitiligosu çok ağırdı, vücudunda tamamını kaplayan benekli bir görünüm almaya başlamıştı' dedi.BURNUNA KAÇ KEZ ESTETİK YAPTIRDI?Bununla birlikte ünlü sanatçı burnuna estetik müdahale yapıldığını açıklamıştı ancak birçok kişi onun söylediğinden daha fazla kez operasyon geçirdiğini düşünüyordu. Jackson 2002 yılında İngiliz gazeteci Martin Bashir'e verdiği röportajda, 'Yüzüme estetik yaptırmadım. Sadece burnumda var. Daha iyi nefes almama yardımcı oldu, böylece daha yüksek notalara çıkabiliyorum' demişti. Konuyla ilgili birkaç ısrarcı sorudan sonra da ünlü şarkıcı, 'Hatırladığım kadarıyla sadece iki operasyon geçirdim' cevabını vermişti.ÇENESİNDEKİ YARIĞIN SIRRIMicheal Jackson'ın dönüşümü yalnızca cilt rengi ve burnuyla da sınırlı kalmadı. ABD'li yıldızın eski fotoğrafları da onun yuvarlak bir çeneye sahip olduğunu gösteriyordu. Ancak ilerleyen yıllardaki görüntülerde yüzünün kesinlikle farklı görünmesine yol açan ve açıkça tasarlandığı belli olan bir çene yarığı vardı. Micheal Jackson 1988'de yayınlanan otobiyografisi 'Moonwalk'ta da iki burun estetiğinin yanı sıra çenesinde kasıtlı olarak oluşturulan gamzeye sahip olduğunu doğruladı.'YANAKLARIM BABAMDAN MİRAS'Pek çok hayranı ve doktor yüzünün şekli çok değiştiği için şarkıcının yanak implantı yaptırdığı hakkında iddialarda da bulundu. Vefat ettiğinde 50 yaşında olan Michael, daha belirgin görünmeye başlasalar da yanaklarını şekillendirdiğini hiçbir zaman dile getirmedi. Hatta bir keresinde de elmacık kemiklerini Kızılderili soyundan gelen babası Joe'dan miras aldığını söylemişti.'Babamda da aynı şey var' diyen Jackson'ın yıllar içerisinde dudaklarının da inceldiği görülebiliyordu. Bazı insanlar bunun herhangi bir plastik operasyondan ziyade yaşlanmanın bir sonucu olabileceğini düşündü. Jackson'ın otopsi raporuna göre ise dudaklarının kenarında kalıcı makyajla yapılmış bir kontür vardı. Bu da dudaklarının farklı görünmesinin nedeni olarak gösterildi.