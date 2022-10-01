. İbrahim Tatlıses'ten 'aşk' açıklaması!
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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses'ten 'aşk' açıklaması!

21 yaşındaki Berka Gül ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses'in asistanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatlıses'in asistanı, ilişki iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Ekleme: 1.10.2022 - 16:47 Güncelleme: 1.10.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Gülçin Karagül ile ilişkisini noktalayan İbrahim Tatlıses, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" paylaşımı ile evliliğe yeniden yeşil ışık yaktığını duyurdu. 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli asistanıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Berka Gül'ün Instagram profiline "İ" harfi ile kalp emojisi koyması da kafaları karıştırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin evlenecekleri de konuşulanlar arasındaydı.


Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanan İbrahim Tatlıses'in asistanı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Berka, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor... Benim yerime onu görevlendirmiştik. Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey'in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor"

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