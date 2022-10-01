. Haluk Levent, Tüdanya için yardım istedi!

Sanatçı kişiliğinin yanında kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran sanatçı Haluk Levent, bir döneme damga vuran meslektaşı Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. İki yıldır sağlık sorunları yaşayan Tüdanya, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

1980’li yıllarda arabesk müziğin en önemli kadın sanatçılarından olan Tüdanya, 1983 tarihli ilk albümünden üç yıl sonra çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' parçası ile zirveye çıkmıştı. Son konserini 2018 yılında veren 61 yaşındaki şarkıcı, 2020'de kalp krizi geçirmiş, geçtiğimiz yıl ise gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu."EVİ OTURULMAZ HALDE"Twitter hesabından Tüdanya'nın fotoğrafını yayınlayan Haluk Levent, şu mesajı yazdı:Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Elinizden ne geliyorsa artık.Aynı zamanda Ahbap Derneği Başkanı olan Haluk Levent, "Valilik onaylı" diyerek, usta sanatçıya yardım için banka hesap bilgilerini de paylaştı.