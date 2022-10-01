'Hadise mücevherleri borca saydı' iddiası!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak sona erdi. Şarkıcı ve iş insanının katılmadığı duruşmada tarafları, avukatları temsil etti. Ünlü popçunun avukatının sözleri, 'Çiftin düğün takıları nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı' şeklinde yorumlandı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdiği Mehmet Dinçlerler'den dün tek celsede boşanan Hadise Açıkgöz'ün avukatı Hakan Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Bir takım anlaşmazlıklar vardı, sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" dedi.





YÜKLÜ MÜKTARDA BORÇ!



Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.



"KENDİ ARALARINDA PROTOKOL İMZALANDI"



Boşanma sonrası açıklama yapan Mehmet Dinçerler’in avukatı Dilara Recepoğlu ise "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Kendi aralarında protoköl imzalanmıştı mahkeme öncesinde. Başka detay veremiyorum" ifadelerini kullandı.

