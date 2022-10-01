. 'Hadise mücevherleri borca saydı' iddiası!
  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Hadise mücevherleri borca saydı' iddiası!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak sona erdi. Şarkıcı ve iş insanının katılmadığı duruşmada tarafları, avukatları temsil etti. Ünlü popçunun avukatının sözleri, 'Çiftin düğün takıları nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı' şeklinde yorumlandı.

Ekleme: 1.10.2022 - 21:30 Güncelleme: 1.10.2022 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle hayatını birleştirdiği Mehmet Dinçlerler'den dün tek celsede boşanan Hadise Açıkgöz'ün avukatı Hakan Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Bir takım anlaşmazlıklar vardı, sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" dedi.


YÜKLÜ MÜKTARDA BORÇ!

Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı. 

"KENDİ ARALARINDA PROTOKOL İMZALANDI"

Boşanma sonrası açıklama yapan Mehmet Dinçerler’in avukatı Dilara Recepoğlu ise "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Kendi aralarında protoköl imzalanmıştı mahkeme öncesinde. Başka detay veremiyorum" ifadelerini kullandı.
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bugünkü muhalefetin sahadan haberi yok
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti!
Adalet Bakanı Bozdağ: Gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz
Karadeniz gazında flaş gelişme! Bakan Dönmez açıkladı: Adım adım ilerliyoruz!
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı