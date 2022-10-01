Bülent Özveren'in eşi açıkladı!

Uzun yıllar TRT'de görev yapan ve Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki sunumu ile hafızalarda yer eden Bülent Özveren, iki hafta önce ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Hakkında 'öldü' haberleri çıkan 79 yaşındaki ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin eşi Sebla Özveren'den yeni açıklama geldi.

1975-2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. 'Eşim Bülent Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında' sözleriyle üzücü haberi duyuran Sebla Özveren, ünlü sunucu hakkında 'öldü' haberleri çıkınca paylaşım yaptı.



'MAALESEF HALEN YOĞUN BAKIMDA'



Sosyal medya hesabından eşinin son durumuyla ilgili bilgi veren Sebla Özveren, şu ifadeleri kullandı:



Bazı haber sitelerinde eşim Bülent Özveren'in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent'in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim.



BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?



1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlarken, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1964'te TRT'nin açtığı prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de sunucu olarak çalışmaya başlarken, 1972'de spor spikerliği yaptı.



2 Ocak 1970 tarihinden beri televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlenen Özveren, 1982'de TRT'de ekranlara gelen 'Riziko' adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'te kendi reklam şirketini kurdu ve 1987'den itibaren şirketin genel müdürü olarak görev yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Özveren, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak yarışma programları hazırladı ve sundu.



1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunan Bülent Özveren, 1999'da emekli oldu. Daha sonra İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. 'Spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi, etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi. 2013 yılında yayınlanan 'Bir Milyon Kimin?' adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2018'de 'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılarak, 30 bin TL ödül kazandı.



