. Bruce Willis dijital ikizinin haklarını sattı!

Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber, Mart ayında gelmişti. Ünlü oyuncuya beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.'KARİYERİNE ARA VERİYOR'ABD'li aktörün, bilişsel yeteneklerini etkileyen hastalık teşhisi sonrası oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik. Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.'YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU'Willis'in avukatı Martin Singer da müvekkili hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Los Angeles Times'a konuşan Singer, 'Müvekkilim olan Bay Willis hastalığına rağmen çalışmak istedi. Çünkü tıpkı afazi hastalığına yakalanan ve çalışmaya devam eden başkaları gibi bunu yapabileceğini düşünüyordu' demişti.'DİJİTAL İKİZİ' OLUŞTURULDUAncak Willis'in hala film ve dizilerde rol almasının bir yolu daha var. Yapay zeka destekli içerik optimizasyonu platformundaki mühendisler, 'Deepfake' teknolojisini kullanıp, yüzünün görüntülerini ağlarına yerleştirerek; afazi teşhisi almasından bir yıl önce 67 yaşındaki aktörün ultra gerçekçi bir 'dijital ikizini' oluşturdular. Geçen yılın Ağustos ayında ise Willis'in ikizi, bir Rus telekom firmasının reklam filminde yer aldı.'EKİBİMİZE MİNNETTARIM'DailyMail'de yer alan habere göre; ünlü isim, söz konusu projesiyle ilgili şunları söyledi:Karakterimin ortaya çıkardığı kesinliği beğendim. Her zaman oynadığım aksiyon-komedi türünde bir mini film. Benim için zamanda geriye gitmek için harika bir fırsat. Modern teknoloji sayesinde başka bir kıtada olsam bile iletişim kurabilir, çalışabilir ve filme katılabilirim. Bu benim için yepyeni ve ilginç bir deneyim ve ekibimize minnettarım.GÖRÜNTÜ HAKLARINI SATTIİki kez Emmy kazanan Bruce Willis, son olarak ise Ukrayna doğumlu CEO Maria Chmir tarafından kurulan Deepcake şirketine görüntü haklarını sattı. Böylece kendisi afazi hastalığı yüzünden oyunculuğu bırakmış olsa da, dijital ikizi sektörde devam edebilecek.Collider'da yer alan habere göre Bruce Willis ayrıca, dijital ikizinin haklarını bir Deepfake firmasına satan ilk oyuncu oldu.