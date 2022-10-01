Aleyna Tilki'den gözdağı!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İki hafta sonra yeni şarkı çıkaracak olan Aleyna Tilki, demo kaydının sızdırıldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısının sızdırıldığını açıkladı. Açıkça gözdağı veren Aleyna Tilki, paylaşımında "Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerine yer verdi.





"DÜŞMANLARIMDA HABERİM VAR, SİZİN DE OLSUN"



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekibindeki kişilere tepki gösteren genç şarkıcı, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.