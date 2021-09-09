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Ünlü çift dünya evine girdi!

Ünlü çift dünya evine girdi!

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini bugün taçlandırdılar. Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı. İşte Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in düğününden detaylar...

Magazin / 9 Eylül 2021 Perşembe 21:58
Ünlü çift dünya evine girdi!

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in birliktelikleri bugün mutlu sonla bitti.

MEHMET ERDEM VE VİLDAN ATASEVER EVLENDİ

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in mutlu günü! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bugün evlendi! | Video

İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.

"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"

Çiftin nikahı sosyal medyada da yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nikahden hemen bir paylaşımda bulundu ve paylaştığı fotoğrafın hemen altına, 'Kızlar ben hazırım, bekliyorum.' notunu ekledi.


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