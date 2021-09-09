İlayda Alişan'dan ayrılık açıklaması!

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, iki hafta önce ayrılık kararı almıştı.



Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Genç oyuncu, özel hayatı hakkındaki sorulara "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.



Bu arada yeni dönemde 'Kırmızı Oda' dizisinde rol alacak olan Alişan, "Bu aralar setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de sinema filmi için yoğun bir şekilde çalışıyorum" dedi.



NE OLMUŞTU?



Rol aldıkları dizinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü kısa sürede aşk yaşamaya başladı..



Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, ilk kez Bodrum'da el ele kameralara yakalandı.



Yaz başında başlayan aşkları çokça konuşulan çiftin ilişkisi sona erdi. Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp, tüm aşk dolu fotoğraflarını sildi.



EVİNİ DE DEĞİŞTİRDİ



Ayrılık sonrası İlayda Alişan'dan yeni hamle geldi. Daha önce Kavacık'ta oturan Alişan, biten aşkının anılarından kurtulmak için Beykoz'a taşındı..



