Burcu Biricik'in o pozları beğeni yağdı!

'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarlada gündeme gelmeyi başarıyor.



FARKLI PERUKLAR TAKTI



Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırttı. Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren Biricik, o kareleri 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından 'Curcu'nun ellimsi tonu' notuyla paylaştı.



Güzel oyuncunun fotoğraflarına, kısa sürede başta ünlü isimler olmak üzere tüm takipçilerinden 325 binden fazla beğeni ve yaklaşık 5 bin yorum geldi.









