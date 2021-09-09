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Arşivden çıkan hali şaşırttı!

Arşivden çıkan hali şaşırttı!

Estetik haberleri ile sık sık gündeme gelen uzun yıllardır ekranlarda yer alıp sunuculuk yapan Esra Erol'un yıllar önceki fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Erol, yeniden gündem olurken Kalp Gözü projesindeki görüntüleri gündem oldu.

Magazin / 9 Eylül 2021 Perşembe 12:07
Arşivden çıkan hali şaşırttı!

Yayın hayatına Flash TV'de başlayan ve daha sonra büyük televizyon kanallarına transfer olan Esra Erol, uzun yıllardır sevenleri ile gündüz kuşağında buluşuyor. Erol'un yıllar önce televizyonculuk yaptığı sırada çekilen fotoğrafları yeniden gündem oldu.

Henüz sunuculuk kariyerine başlamadan ilk olarak Kalp Gözü'nde rol alan Esra Erol, herkesi şaşırttı. Eski görüntülerin ardından Esra Erol hakkında estetik iddiaları yeniden gündeme geldi.

Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldığı ortaya çıkan Esra Erol'un o dönemki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte Erol'un eski hali:







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