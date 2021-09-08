Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Zeki Müren'li reklam olay yarattı!

Zeki Müren'li reklam olay yarattı!

Çağlar Çorumlu’nun oynadığı Zeki Müren’li reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuyu eleştirenler kadar beğenenler de oldu. Çorumlu’yu destekleyen Nilgün Belgün ve Zafer Algöz, Zeki Müren’in kendisini taklit edenlere verdiği cevabı hatırlattı: “Taklitler aslını yaşatır.”

Magazin / 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:20
Zeki Müren'li reklam olay yarattı!

Oyuncu Çağlar Çorumlu, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i bir bankanın kredi kartının 20’nci yılı etkinlikleri nedeniyle çekilen reklam filminde canlandırdı.

Daha önce Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Arif V 216” filminde Zeki Müren’i oynayan ve başarılı bulunan Çağlar Çorumlu, bu sefer sosyal medyayı ikiye böldü.

Sanatçının hatırasına hakaret edildiğini öne süren Zeki Müren hayranları reklamın bir an önce yayından çekilmesini istedi. Twitter’da “trend topic” olan Çağlar Çorumlu hashtag’i altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı reklamı başarılı bulduğunu ifade etti.

Kendisi de reklam filminde oynamıştı

Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine şunları demişti:

“Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır.” Nilgün Belgün ve Zafer Algöz de Sanat Güneşi’nin bu sözlerini hatırlatarak, Çağlar Çorumlu’ya destek verdi.

Belgün, “Zeki Müren reklamı kendisine saygısızlık mı oldu onu bilemem. Ben, onu tekrar hatırlattığı için mutlu oldum. Çağlar Çorumlu’yu da tebrik ederim, çok iyi canlandırmış. Taklitlerin aslını yaşattığına inanıyorum” dedi. Zafer Algöz de Sanat Güneşi’nin anısının yaşatıldığını söyledi: “Zeki Müren yaşasaydı, ‘Tebrik ediyorum efendim’ derdi. Alnından öperdi. Çünkü kendisi de reklam filmlerinde oynamıştı.”

Mirasını bıraktığı kurumlara destek

Banka reklamda Zeki Müren’in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, Türkiye’nin önemli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı’na destek olarak gösterdiğini belirtti.

‘Anısına saygısızlık’

Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren’i canlandırdığı reklam filmi hakkında sosyal medya kullanıcılarının şu yorumları dikkat çekti:

Dark Angel: “Hakaret, küfür olmadığı ve sanatçıya gereken özen gösterildiği takdirde saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki reklamın sonunda gereken cevap da verilmiş. Beni ziyadesiyle mutlu etti.”

Emek Gönenç: “Her reklam çıktığında ‘Allah rahmet eylesin büyük sanatçıydı’ diyoruz ailecek. Sanat Güneşi’mizi hatırlattığı için memnunum.”

Melih Anık: “Reklam, Zeki Müren’e saygısızlıktır. ‘Taklidi aslını hatırlatır’ ile geçiştirilemez.”

Ata Benli: “Reklamı ben tebessümle izledim.”


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar