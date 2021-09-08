Konseri iptal olunca aşı oldu!

Koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm olarak aşılar gösteriliyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından büyük bir aşılama mücadelesi verilirken bazı isimler de aşı karşıtlığıyla öne çıkıyor.



Bu isimlerden biri de Yıldız Tilbe'ydi.



55 yaşındaki şarkıcı, 'Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün' diye net bir tavır sergiledi.



Aşı olmadığı için geçtiğimiz günlerde konseri iptal olan Yıldız Tilbe, işlerinin tehlikeye girmesinin ardından karar değiştirdi.



Ünlü şarkıcı, önceki gün ilk doz aşısını oldu.



'İÇİM DOLU'



Koronavirüs aşısı olduğunu hala açıklamayan ünlü şarkıcının aşı sonrası Twitter sayfasından paylaştığı bir tweet ise dikkat çekti. Tilbe, hesabından şunları yazdı: 'İçim dolu, ne dolu bilmiyorum. Hiçbir şeye yer yok hissi ve hali. Bulut gibi.'



Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edilmişti.