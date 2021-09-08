Cüneyt Arkın 84'üncü yaşını ailesiyle kutladı

'Kara Murat' filmleri başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafları paylaşarak, doğum gününü kutladı.







'UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE GÜZEL YAŞAMAK'

Geçtiğimiz yıl ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Arkın, paylaşımında "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Yeşilçam'ın en cesur sahnelerine imza atan usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda yıllar önce çekilen, bir film karesine ait olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



Arkın, 668 bin takipçisi bulunan Instagram'da yayınladığı kareye, "Levent'te bir zamanlar bizim yükseldiğimiz bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor" notunu düşmüştü



