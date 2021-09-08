Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması

Yazı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle geçiren Çağla Şıkel, model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere takıldı.



"İHTİMALİ YOK"

Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.



Yakınlardaki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra girdiği eczanede alışveriş yapan ünlü model, koronavirüs nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlattı.



"ÇOCUKLAR BU GÜNÜ BEKLİYORDU"

Şıkel, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu, onların okumaya daha çok ihtiyacı var. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum, güvendiğim için gönderiyorum..."



"Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok" ifadelerini kullandı.



"AŞI OLMAYANLARIN VİRÜSÜN BİTMESİNİ BEKLELEMELERİ GEREKİYOR"

Güzel model, hâlâ aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "O zaman onların koronavirüsün bitmesini beklememeleri gerekiyor. Yani virüsün bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım."



"Çünkü bizim tek yolumuz aşı başka bir şekilde bitmeyecek. Sürekli biz aşı olmadıkça, toplumun tamamı aşı olmadıkça, sürekli farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.

