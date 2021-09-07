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Eski eş ve eski sevgiliden elbise piştisi!

Eski eş ve eski sevgiliden elbise piştisi!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile eski sevgilisi Hadise aynı elbiseyle poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Magazin / 7 Eylül 2021 Salı 10:22
Eski eş ve eski sevgiliden elbise piştisi!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile eski sevgilisi Hadise aynı elbiseyle poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eyüboğlu’nun bir dergi çekimi için giydiği Sudi Etuz tasarımı kıyafeti Hadise’nin yakın bir zamanda tercih ettiği dikkat çekti. İnternet siteleri “Hangisine daha çok yakışmış?” anketi yaparken ikilinin hayranları “Tesadüfün böylesi” yorumları yaptı.


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