Enes Batur sevgilisiyle görüntülendi!

Enes Batur, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda görüntülendi. Batur, İstanbul’un ünlü mağazaları ve restoranlarıyla ünlü semti Nişantaşı’na taşınmayı istediğini söyledi.



Gün boyu civardaki daireleri gezen Batur “Henüz el sıkışmadık ama buraya taşınacağım” dedi. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle birlikte bir grup sosyal medya fenomeniyle birlikte Milli Piyango İdaresi’nden izinsiz sosyal medyada çekiliş yaptığı gerekçesiyle Mali Şube’ye ifadeye çağrılan Enes Batur, konuyla ilgili konuştu.



Batur, “Ben vergimi veriyorum artık zaten çekiliş yapmıyorum” dedi. Bir kafe çıkışı yanındaki gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen ve gözünü cep telefonundan alamayan Batur’un objektifleri fark ettiğinde ilk tepkisi “Oyun oynuyordum sizi fark etmedim” oldu.



Birlikte görüntülendiği kişinin sevgilisi olmadığını söyleyen sosyal medya fenomeni “Bende henüz güncelleme yok yeni bir şey yapmıyorum. Aşk hayatım yok” diye konuştu.



Batur ayrıca sosyal medya fenomenlerinin gençliğe iyi örnek olmadığı eleştirilerine ise “Bilmiyorum bence kötü etkilemiyorum ama çok da amacım eğitmek öğretmek değil, yeri gelince eğitip öğretiyorum ama amacım asıl eğlendirmek” diye cevap verdi.

