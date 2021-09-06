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Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Umut Evirgen'in gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evirgen, son olarak sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla rahat zaman geçirmek için mekanı Gizli Kalsın’ı kapattı.

Magazin / 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya’nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen’le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın’a gittiği öğrenildi.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

SERENAY'A ARACINI YOLLADI
Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI
Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

İşletmeci ve yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.


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