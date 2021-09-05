Demet Şener'in yeni aşkının mimarı şaşırttı!

Eski mankenin, Bodrum tatilinde muhabirlerin çekim yaptığını fark edince, şezlongdan kalkıp iskelede dolaşması dikkat çekmişti. Tek başına tatil yaptığı sanılan 44 yaşındaki güzelin, yanında bulunan şezlongda sevgilisi olduğu için hedef şaşırttığı ortaya çıkmıştı.



'ÇOK MUTLUYUM'



Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tolga Arman ile bir restoran çıkışı objektiflere takılan Demet Şener, bu hafta başı ise Bebek trafiğinde görüntülendi. Yeni ilişkisiyle ilgili konuşmak istemeyen Şener'in, yakın çevresine, 'Çok mutluyum' dediği öğrenildi.



Demet Şener'in, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın da arabada olduğu görüldü. Eski manken ile Arman'ın sürpriz aşkının mimarı da İrem çıktı.



İş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta okuduğu, çiftin de bu sayede tanıştığı iddia edildi. Şener'in kızı İrem ile Arman'ın da çok iyi anlaştığı öğrenildi.



Basın mensuplarının soruları devam edince gülmeye başlayan Demet Şener, trafiğin açılmasıyla birlikte sevgilisinin özel plakalı cipiyle gözden kayboldu.







BEŞ YILLIK KÜSLÜK BİTTİ!



Çeşme'de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener'i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından ailecek yemeğe giden ikili, kırgınlıkları geride bırakmaya karar vermişti.



Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu. Zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” demişti.



2005 yılında dünyaevine girdiği eski basketbolcu İbrahim Kutluay'da 2018'de boşanan Demet Şener'in, bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.



19 AYLIK EVLİLİK BİTTİ!

Haziran 2019'da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan 44 yaşındaki eski manken, Ocak 2021'de ise sürpriz şekilde tek celsede boşanmıştı.