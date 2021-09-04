Tülin Şahin'e hapis şoku...





Portekizli iş insanı Pedro de Noronha avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz İcra Ceza Mahkemesi'ne hapis cezası talepli açtığı davanın dilekçesinde Tülin Şahin'in kızının babasının yüzünü unutması amacıyla göstermediğini ileri sürdü.



AYDA 4 GÜN 4 SAAT GÖREBİLECEK



Avukat Sibel Engin mahkemeye Pedro de Noronha'nın Beykoz Aile Mahkemesinden aldığı kişisel ilişki tesisine yönelik kararı sundu. Aile mahkemesinin verdiği kararda Pedro de Noronha'nın her ayın ilk 4 günü veya bir ay önceden haber vermek kaydıyla ayın istediği 4 günü ve tüm noel tatillerinde kızı ile kendi yaşam alanlarında görüşebileceği, haftada bir gün 10 dakika kızını görüntülü görebileceği belirtildi.



SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ REDDOLDU



Kararda ayrıca eski manken Tülin Şahin'in açtığı karşı davada Noronha'dan kızı için istediği aylık 75 bin TL nafaka ile Siena'nın soyadının Şahin olarak değiştirilmesini talep ettiği, mahkemenin Siena için aylı 30 bin TL nafaka verdiği, soyadı değişikliğinin ise reddedildiği belirtildi.



"SAHTE EVLİLİĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"



Aile mahkemesinin kararında Noronha'nın Türkiye'de işi olmamasına rağmen kızını görmek için 2020 Eylül'ünden beri geldiği, Türkiye'ye bir daha gelemeyeceğini söylediğini, Şahin'in kendisini Türkiye'den etmekle tehdit ettiği, Şahin'in evliliğinin sahte olduğu ortaya çıkmasından sonra kariyerini kurtarmaya çalıştığı iddiaları yer aldı.



"BABASINDAN KIZINI KAÇIRIYOR"



Dava dilekçesinde Tülin Şahin'in kızını kaçırmaya çalışmakla suçladığı Noronha'dan kızını kaçırdığı ileri sürüldü. Mahkemenin kişisel ilişki tesisi nedeniyle kızını görmesini engelleyen Tülin Şahin hakkında icra müdürlüğünden çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi için icra takibi başlatıldığı belirtildi. Şahin'in çocuğu göstermemek için evden ayrıldığı ve tutanak altına alındığı dilekçede anlatıldı.



"BABASININ YÜZÜNÜ UNUTMASI İSTİYOR"



Noronha'nın mahkemenin verdiği her karara uyduğunun yer aldığı dava dilekçesinde avukat Sibel Engin, "Tülin Şahin müşterek çocuğun babasının yüzünü unutması için müvekkilimden kaçırmakla kalmamakta, aynı zamanda yine mahkemece verilen kararda belirtilen haftanın bir günü 10 dakika ile sınırlı olan Pedro'nun kızı ile olan görüntülü görüşme yoluyla şahsi ilişki kararını ihlal etmektedir" dedi.



BABAYA LİNÇ KAMPANYASI



Tülin Şahin'in mahkeme kararlarına uymadığının yer aldığı dilekçede, şüpheli anne basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırarak, Noronha'nın kızını kaçıracağını ve kızının babasına karşı linç kampanyası uygulatmaya çalıştığı, kızıznı çıkarları doğrultusunda kullanmakta olduğu iddia edildi.



6 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme kararını ihlal ederek velayet hakkını kötüye kullandığı ileri sürülen Tülin Şahin'in çocuğu babasından kaçırarak ilamın gereğinin yerine getirilmesini kasten engellediği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



UZAKLAŞTIRMA KARARINI DA KALDIRTMIŞTI



Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini, çocuğuna dezenfektan içirmeye çalışıp, bayıltacak şekilde iddialarıyla aldığı 2 aylık uzaklaştırma kararına itiraz etmişti. Üst mahkeme, Şahin'in iddiaları gerçekçi bulmamış, Pedro lehine uzaklaştırma kararını kaldırmıştı.