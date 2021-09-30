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Ünlü isme korkunç saldırı!

Ünlü isme korkunç saldırı!

Ünlü şarkıcı Shakira oğlu ile parkta yürüyüş yaptığı esnada çantasını almaya çalışan yaban domuzlarının saldırısına uğradı. Büyük korku yaşayan ünlü şarkıcı Shakira, yaşadıklarını sosyal medya hesabından ağlayarak anlattı.

Magazin / 30 Eylül 2021 Perşembe 23:47
Ünlü isme korkunç saldırı!

Shakira ve oğlu Milan, Bercelona'daki bir parka yürüyüş yaptığı esnada korkunç bir saldırıya uğradı. İki yaban domuzunun saldırısına uğrayan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından ağlayarak anlattı.

Parçalanan çantasını gösteren Shakira, "İçinde cep telefonumun da bulunduğu çantamı alıp ormana doğru kaçmaya başladılar. Çantadaki her şeyi berbat ettiler" dedi.

Saldırıda her ne kadar Shakira'nın çantası ve telefonu zarar görse de kendisi ve oğlu Milan herhangi bir yara almadı.


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