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Şeyma Subaşı'nın otonom araçla yolculuğu

Şeyma Subaşı'nın otonom araçla yolculuğu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak otonom sürüş deneyimini paylaştı.

Magazin / 30 Eylül 2021 Perşembe 12:36
Şeyma Subaşı'nın otonom araçla yolculuğu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den tamamen ayrılıp Miami'ye taşınacağını duyurdumuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Subaşı, son paylaşımını da Miami sokaklarından yaptı.

OTONOM SÜRÜŞ DENEYİMİ
Otonom sürüş dönemini başlatan Tesla'nın aracıyla karşımıza çıkan Şeyma Subaşı, bu araçla yolculuğunu paylaştı.

Çevresini algılayabilen ve hiç insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobille seyahat eden Şeyma Subaş'ın bir hayli heyacanlı olduğu ve panik yaptığı görüldü.


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