Melisa Döngel'den Hande Erçel açıklaması!

Önceki gün Bebek’te arkadaşlarıyla sabah kahvaltısı yapan oyuncu Melisa Döngel, çıkış kapısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yalın konserindeki danslarıyla adından söz ettiren Döngel’e neşeli halleri hatırlatılınca, kahkahayı patlatıp,”Güzel miydi? Eğlendik stres attık. O kadar yoğun çalışıyoruz ki, eğlencelerden biraz uzak kaldık. Yalın konserinde dağıttık” dedi



Bodrum’a gitmek için bindiği uçakta ses çıkaran çocukların anneleriyle tartıştığı iddialarına,"Bu benim gerçekten hassas noktam. Çocuklar konusunda benim ne kadar hassas olduğumu sizler daha iyi biliyorsunuz bazı sebeplerden ötürü. Bu konu hakkında pek fazla konuşmak istemiyorum, duygusal olduğu için benim açımdan. Öyle bir şey asla olmadı, ben öyle bir şey yapacak bir insan değilim, çocuk konusunda en azından öyle söyleyeyim” diye konuştu.



"RAHATSIZ OLDUĞUM KONULAR"



Babası tarafından istismara uğradığı bilenen oyuncu,"Onun hakkında konuşmasak olur mu? Rahatsız olduğum konular çünkü” dedi.



Hande Erçel’le küs olduğu iddialarına şöyle yanıt verdi; "Hayır, ben çok seviyorum Hande’yi çok tatlı bir insan iyi ki arkadaş olmuşuz. Küs olmamız için bir sebep yok ki."



"Hande kalbi çok güzel bir insan, umarım dostluğumu baki kalır. Ben bu aralar çok yoğun çalışıyorum, oda tatilde. Konuşuyoruz muhabbetimiz var hala bir araya gelme konusunda biraz zaman gerekli öyle bir zamanımız yok maalesef ki."

