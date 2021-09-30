İrem Derici'nin 450 bin TL'lik hayali!

Konser boyunca 30 kişilik dans ekibiyle dans edip görsel şovlarıyla etkileyici bir performans sergileyen 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, unutulmaz bir geceye imza attı.



Sahnelerdeki onuncu yılını kutladığını ve Harbiye Açıkhva'ya çıkarak yedi yıl önceki sözünü gerçekleştirdiğini söyleyen Derici, "Sahnemiz üç katlı, Türkiye'de kurulmamış sahne bu zamana kadar. 30 dansçım bana eşlik edecek. Benim ruh halim gibi. Bir anda 'Haftaya müziği bırakıyorum Marmaris'e yerleşiyorum' diyebilirim, benim gibi şizofren bir sahne olacak" diye konuştu.



"450 BİN TL HARCADIM"

Hazırladığı görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici şöyle konuştu: 450 bin lira harcadım. Ben hiç bir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum.



Böyle maddiyatta gözüm olmadı, kazanayım ki işime yatırayım diye düşündüm hep kliplerimde, şarkılarımda, sahnelerimde. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır.



Cem Belevi ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, arkadaş olduklarını ve aynı basın danışmanıyla çalıştıklarını anlatan şarkıcı "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu..."



"SIRTIMA ALIP GELECEĞİM"

"Bu gece Simge, Berkay ve Cem arkadaşım yanımda olmadı ama çiçeklerini yolladı. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp geleceğim kurbanlık koyun gibi" açıklamasında bulundu.