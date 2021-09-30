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Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Erçel son paylaştığı kareler ve kırmızı ruju ile takipçilerinden tam not aldı.

Magazin / 30 Eylül 2021 Perşembe 11:32
Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!

Instagram'da 24,6 milyon takipçisi olan ve fotoğrafları bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilen Erçel, sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Instagram hesabı üzerinden günlük hayatından kesitler paylaşan Erçel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, yaz aylarında çekilen karelerini paylaştı.



Kırmızı ruju ve bronz teniyle dikkat çeken Erçel'in yeni pozlarına 2,7 milyon beğeni geldi. Erçel daha sonra ise ayna karşısında çektiği pozlarını paylaştı.


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