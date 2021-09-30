Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!

Instagram'da 24,6 milyon takipçisi olan ve fotoğrafları bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilen Erçel, sık sık fotoğraf paylaşıyor.



Instagram hesabı üzerinden günlük hayatından kesitler paylaşan Erçel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, yaz aylarında çekilen karelerini paylaştı.







Kırmızı ruju ve bronz teniyle dikkat çeken Erçel'in yeni pozlarına 2,7 milyon beğeni geldi. Erçel daha sonra ise ayna karşısında çektiği pozlarını paylaştı.



