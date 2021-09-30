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Defne Samyeli hastalık sürecini anlattı!

Defne Samyeli hastalık sürecini anlattı!

Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve sonrada da korona testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcı ve sunucu, hasta olduğu süreci anlattı.

Magazin / 30 Eylül 2021 Perşembe 09:28
Defne Samyeli hastalık sürecini anlattı!

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Sonrasında da koronavirüs testi pozitif çıkan Defne Samyeli, hastalığa yakalandığını Instagram'dan duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"
"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum"

"Benimle hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler. Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül’de Moda Deniz Kulübü'ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım. Sağlık olsun"

HASTALIĞI YENDİ
Bu açıklamadan günler sonra yeni bir paylaşım yapan eski spiker, hastalığı yendiğini duyurdu.

Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞTİĞİ GİBİ SAHNEDE
İyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sahneye çıkan 49 yaşındaki Defne Samyeli, sevenleri ile bir araya geldi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, hasta olduğu sürece anlatış “Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim sahneleri özlemiştim geri geldim” dedi.


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