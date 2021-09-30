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Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibi tutuklandı

Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibi tutuklandı

Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibi, sahte PCR testi yapmak gerekçesiyle yargılandıkları davada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Magazin / 30 Eylül 2021 Perşembe 23:12
Bülent Ersoy’un 21 kişilik müzisyen ekibi tutuklandı

Geçtiğimiz ay bir otelde konser vermek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 21 kişilik orkestrasıyla giden Bülent Ersoy’un orkestrasının PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Testlerinin sahte çıkmasının ardından 21 kişilik müzisyen ekibi, yaklaşık 1 ay kadar otelde polis gözetimine alınmış ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanmıştı.

21 KİŞİLİK EKİP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yargılanmaları devam eden müzisyen ekibi hakkında mahkeme, tutuklama kararı aldı. Cezaevine gönderilen müzisyenler suçsuz olduklarını ve yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, raporu veren hastane yetkilisi ve raporu imzalayan doktorun serbest olduğunu ancak raporun verildiği müzisyenlerin tutuklanmasının mantıklı olmadığını dile getirdi.

"RAPORU HAZIRLAYANLAR SERBEST"

Onurlu, "Kıbrıs’a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen KKTC vatandaşları ve otel yöneticileri serbest. Sahte belgeleri düzenleyen KKTC vatandaşı hastane yetkilisi, doktor ve hemşire serbest. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 21 müzisyen, 1 aydır gözetim altında tutulduktan sonra bugün verilen kararla tutuklu. Suçun övülecek bir yanı olamaz ama KKTC’deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.


BÜLENT ERSOY: "AİHM'DE DE SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Bülent Ersoy, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’nin en iyi, en büyük avukatını görevlendirdim… Bu savaşım Türkiye ve KKTC hudutları içerisinde kalmayacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de bu hakkımı ve haklarımızın da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim."


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