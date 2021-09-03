Dizi aşkı gerçek oldu!

Kanal D’nin sevilen romantik yapımı “Baht Oyunu”nda başrolleri paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. İkili, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti. Şaşmaz’ın sevgilisini alnına etiketlediği kareye beğeni yağdı.



ÇEKİNGEN SEVGİLİLER



İki genç oyuncu, aşk itirafının ardından ilk kez önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte görüntülendi.



Taze âşıklar, By Ulus Steakhouse adlı mekandan çıkarken objektife yansıdı. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

