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Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı

Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı

Ünlü sanatçı dün akşam verdiği konserde yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Magazin / 3 Eylül 2021 Cuma 10:04
Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Ersoy, sahnesinde Türk Müziği’nin usta yorumcusu Mustafa Keser’i ağırladı.

Konserin ilk yarısında sahneye çıkan Mustafa Keser, ‘Benzemez Kimse Sana’ parçasıyla seyircisini selamladı. Daha sonrasında 'Tutku, Yeşil Yeşil’ gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarını mest eden sanatçı, yaptığı esprilerle de Kuruçeşme’yi kahkahaya boğdu.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Konserde şarkılardan daha çok uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Bülent Ersoy'un değişimi dikkat çekti. İmaj değiştirp saçlarına kahkül kestiren ünlü sanatçı'nın yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı.

Ersoy'daki bu değişikliğin sebebinin pandemi döneminde yaptırdığı estetikler olduğu iddia edildi.



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