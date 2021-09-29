Tolgahan Sayışman'dan aşk itirafları!

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.



Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta tatil yapıyor. Kendilerine vakit ayıran Sayışman ile Abazi, önceki gün objektif karşısına geçti.



"KALBİM"

Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu 2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Kalbim!" ifadeleriyle paylaştı.



"SEVGİLİM BENİM"

29 yaşındaki Almeda Abazi ise Sayışman'a, "Sevgilim benim..." sözleriyle yanıt verdi. Çiftin gönderileri kısa sürede 82 binden fazla beğeni aldı.