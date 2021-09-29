Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Tolgahan Sayışman'dan aşk itirafları!

Tolgahan Sayışman'dan aşk itirafları!

Önceki gün eşi Almeda Abazi ile birlikte kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışman, aşkını haykırdı.

Magazin / 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
Tolgahan Sayışman'dan aşk itirafları!

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta tatil yapıyor. Kendilerine vakit ayıran Sayışman ile Abazi, önceki gün objektif karşısına geçti.

"KALBİM"
Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu 2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Kalbim!" ifadeleriyle paylaştı.

"SEVGİLİM BENİM"
29 yaşındaki Almeda Abazi ise Sayışman'a, "Sevgilim benim..." sözleriyle yanıt verdi. Çiftin gönderileri kısa sürede 82 binden fazla beğeni aldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar