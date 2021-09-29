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Kubilay Aka'nın korkusu şoke etti!

Kubilay Aka'nın korkusu şoke etti!

Son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde Bensu Soral ile başrol oynayan Kubilay Aka, samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin / 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:43
Kubilay Aka'nın korkusu şoke etti!

Yer aldığı yapımlar ile geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu Kubilay Aka, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

Sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap veren Aka, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Aşk 101'in yeni sezonu için heyecanlı olduğunu aktaran Aka, set ekibindeki tüm arkadaşlarıyla sürekli görüştüklerinden ve birlikte çalışmaktan çok keyif aldıklarından bahsetti.

'HALİT'İN HOCALIĞI ÇOK FARKLI'
Halit Ergenç'in yerinin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Kubilay Aka, 'İlk işimde Halit Ağabey ile çalıştım. Ondan öğrendiklerimin yeri çok ayrı, hocalığı çok farklı oldu.' dedi.

'EKİP İŞİ'
Aka, kısa sürede ekranlara veda eden dizisi 'Cam Tavanlar' ile ilgili ise 'Biz bir ekip işi yapıyoruz. Eğer başarılı olursak ekibin başarısı, başarısız olursak da ekibin başarısızlığı olarak bakabiliriz...

Başarıyı da başarısızlığı da tek bir kişiye yükleyemeyiz. Bazen bazı şeyler olmayabiliyor.' şeklinde konuştu.

'TOTEMİM YOK'
Oyuncu, oynadığı karakterler ile ilgili bir totemi olup olmadığı sorusuna 'Aslında bir totemim yok ama karakterleri okuduktan son ne yapabilirim diye düşünüp çok çalışıyorum.' cevabını verdi.

'KARANLIKTAN KORKUYORUM'
Ünlü oyuncu, 'Daha önce bir kadın tarafından reddedildin mi?' sorusunu kısaca, 'Evet reddedildim.' şeklinde yanıtladı. Karanlıktan çok korktuğunu açıklayan Kubilay Aka, stüdyoda bir anda ışıklarının kapatılmasıyla ise anlık bir şok yaşadı.


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