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Farah Zeynep Abdullah'ın hali şaşırttı!

Farah Zeynep Abdullah'ın hali şaşırttı!

"Acıların Kadını" lakaplı Bergen'in hayatı film olurken oyuncular okuma provası için bir araya geldi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah son görüntüsü ile şaşırttı. Ünlü oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Magazin / 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:47
Farah Zeynep Abdullah'ın hali şaşırttı!



Caner Alper ve Mehmet Binay yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcılığını Mine Şengöz üstlendiği senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı 'Bergen' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın paylaşacağı Bergen filminin okuma provaları başladı.

Filmin provalarından paylaşılan fotoğraflarda Farah Zeynep Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.




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