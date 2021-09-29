Farah Zeynep Abdullah'ın hali şaşırttı!





Caner Alper ve Mehmet Binay yönetmen koltuğunda oturduğu, yapımcılığını Mine Şengöz üstlendiği senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı 'Bergen' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın paylaşacağı Bergen filminin okuma provaları başladı.



Filmin provalarından paylaşılan fotoğraflarda Farah Zeynep Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.







