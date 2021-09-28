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Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan 44 yaşındaki şarkıcı, son olarak başına gelen korkunç bir olayı paylaştı. Nadide Sultan'ın aracı, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sultan, yaşadığı korku dolu anları bir magazin programına telefonla bağlanarak anlattı. Ayrıca Nadide Sultan, "Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika’daki çocuklara gönderdim" ifadelerini de sözlerine ekledi. İşte detaylar...

Magazin / 28 Eylül 2021 Salı 00:38
Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Bir süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Nadide Sultan, özel hayatıyla gündeme geldi. Sultan, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğünü açıkladı. Oğluyla birlikte özel aracıyla evine giden Nadide Sultan, aracının birden alev aldığını ve çok korktuğunu belirtti.

Nadide Sultan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde 'biraz fazla yol gittim terledim' sandım.

Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

İlk etapta cam çok az açıktı, 'sigara izmariti mi geldi' diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. 'Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir' dediler.

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi. Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika'daki çocuklara gönderdim."


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