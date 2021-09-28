Ünlü isim koronavirüse yakalandı!

Bir süredir İtalya'da tatil yapan podyumların aranılan modeli Kendall Jenner ve basketbolcu sevgilisi Devin Booker ülkelerine geri döndü.



Booker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklarken sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.



Tat ve koku kaybı yaşadığını ifade eden basketbolcu Booker, 'herkesin aşı olması gerektiğini' vurguladı.