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Ünlü isim koronavirüse yakalandı!

Ünlü isim koronavirüse yakalandı!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Devin Booker, geçtiğimiz haftalarda İtalya tatilini noktaladı. Ünlü model Jenner, sevgilisi Devin Booker'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken kendisinin iyi olduğunun mesajını verdi.

Magazin / 28 Eylül 2021 Salı 21:29
Ünlü isim koronavirüse yakalandı!

Bir süredir İtalya'da tatil yapan podyumların aranılan modeli Kendall Jenner ve basketbolcu sevgilisi Devin Booker ülkelerine geri döndü.

Booker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklarken sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Tat ve koku kaybı yaşadığını ifade eden basketbolcu Booker, 'herkesin aşı olması gerektiğini' vurguladı.


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