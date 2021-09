Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci itirafları!

2019 yılında dünyaevine girdiği Selin Ciğerci ile evliliği 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Gökhan Çıra, boşanma nedeni, 'çocuk sözü' ve mal paylaşımının detaylarına dair açıklamalar yaptı.



Evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Çıra, 'Biz severek, dost olarak ayrıldık. Bütün gün beraberdik, artık anlaşamamaya başladığımızı anladık. Biraz daha zaman verseydik kötü ayrılabilirdik. İşlerimiz ortak, ofiste karşılaşıyoruz' dedi.



'TAKİPÇİ SAYISI BENDEN AZDI'



Gazete Magazin'e konuşan Gökhan Çıra, 'Selin'i tanıdığımda Instagram'daki takipçisi benden azdı. Çok eski tanışıyoruz. Çok şey atlattık. Herkese karşı dik durduk' ifadelerini kullandı.



'ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YOK'



Basında çıkan 'evliliğin üçüncü şahıslar nedeniyle bittiği' iddiası hatırlatılan Çıra, 'Beni her gün başka biriyle yazdılar. Yakın arkadaşımın arkadaşına selam verdim, onunla yazdılar. Yakın dostuma selam verdim, onunla yazdılar. Ben kendimi, Selin de beni bildiği için üçüncü şahıslar yok' açıklamasını yaptı.



Eski futbolcu, mal paylaşımı hakkında şöyle konuştu:



'Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu. Benim de yoktu ama çok şükür profesyonel futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı, ne güzellik merkezi. Bizim insanımız bilmeden dışarıdan konuşmayı çok seviyor...'



'Biz her şeyi en baştan beraber yaptık. O reklamını girdi, ben başında durdum. Şirketimizde Selin ön planda, ben arka plandaydım. Boşanırken kimse bir şey istemedi, ne varsa birlikte bölüştük...'



'Mal paylaşımı beş dakika sürdü. Yanımızda 200'den fazla çalışan insan var. Herkesin bilmesi gereken şey; bu işe başlarken onun da bir şeyi yoktu, benim de yoktu.'



'ÇOCUK SÖZÜNÜ TUTAMADIM'



Eski futbolcu, 'Bizim hayattan tek istediğimiz şey çocuktu. Hiç kimse bilmez. Hayatım boyunca Selin'e verdiğim her sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım. Demek ki Allah istemedim, vardır bunda da bir hayır' şeklinde konuştu.



Gökhan Çıra, 'Bekarlık sultanlık mı?' sorusuna, 'Ben düzeni inanılmaz seven bir insanım. Bence çok kötü bir şey. Bir kişi olsun ve kafan sadece işte olsun. Şu anda sadece kafamda iş var' yanıtını verdi.



DUABİ'DEN TEKLİF



İş hayatı hakkında ise 'Daha yaşım çok genç. Farklı yatırımlar yapıyorum. Dubai'den teklif geldi, anlaşmak üzereyim. Ayrıca Sapanca'da bir otel yapıyorum, nisanda bitiyor' dedi.



'SELİN'İN PARASIYLA ARABA ALDI' YORUMUNA CEVAP!



Çıra, boşanma davasının ertesi günü 3.5 milyon TL'lik aracıyla poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu. Çıra, gelen bir yoruma dayanamayarak sessizliğini bozmuştu.



25 yaşındaki eski futbolcu, bir takipçisinin 'Selin'in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun?' şeklindeki yorumuna, 'Gördüğün o, bildiğin değil' karşılığı vermişti.