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Demet Özdemir o ismi unutmadı!

Demet Özdemir o ismi unutmadı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı Engin Öztürk'ün doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, Öztürk ile çekildiği kareyi "İyi ki doğdun canım, mutlu ol hep..." notuyla paylaştı.

Magazin / 28 Eylül 2021 Salı 21:43
Demet Özdemir o ismi unutmadı!

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir'deki partneri Engin Öztürk'ün doğum gününü pas geçmedi.

Sosyal medya hesabından Öztürk ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Demet Özdemir, "İyi ki doğdun canım, mutlu ol hep..." notunu düştü.



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