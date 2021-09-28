Demet Özdemir o ismi unutmadı!

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir'deki partneri Engin Öztürk'ün doğum gününü pas geçmedi.



Sosyal medya hesabından Öztürk ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Demet Özdemir, "İyi ki doğdun canım, mutlu ol hep..." notunu düştü.





