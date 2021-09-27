Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Son Haliyle Şaşırttı!

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Son Haliyle Şaşırttı!

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Başarılı oyuncu Seda Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:54
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Son Haliyle Şaşırttı!

Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son haliyle kendine hayran bıraktı.

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:

Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını anlattı.

Orta halli bir aileden geldiğinden üniversitedeki harçlığı için arkadaşlarıyla anketörlük gibi işlere başvuran Seda Demir, "Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar... Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..." diye anlattı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar