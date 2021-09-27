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Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı!

Gülcan Arslan ile yaşadığı kısa süreli aşkı noktalayan Erşan Kuneri dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç'la yeni bir ilişkiye başladı. İkili aşklarından gözlerden uzak yaşarken Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekildiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:14
Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı!

Erşan Kuneri dizisi için imaj değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan gibi ünlü isimlerle aşk yaşamış olan Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı.

Kaçıkoç, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Kaygılaroğlu ile asansörde çekildiği kareyi, "Şu an saç rengimiz tam tersi." notuyla takipçileri ile paylaştı.


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