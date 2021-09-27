Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı!

Erşan Kuneri dizisi için imaj değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatı ile gündemden düşmüyor.



Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan gibi ünlü isimlerle aşk yaşamış olan Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı.



Kaçıkoç, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Kaygılaroğlu ile asansörde çekildiği kareyi, "Şu an saç rengimiz tam tersi." notuyla takipçileri ile paylaştı.



