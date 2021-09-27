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Şevval Şahin defilede o isme saldırdı!

Şevval Şahin defilede o isme saldırdı!

Son dönemde skandallarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin ve Marcus Aral çifti yeni bir olaya karıştı. Şahin, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç ile bir defilede karşılaştı. Türkoviç'in üzerine yürüyen tescilli güzelin tokat attığı iddia edildi.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:14
Şevval Şahin defilede o isme saldırdı!

Magazin dünyasının olay aşıkları Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in adı yeni bir şiddet olayına karıştı.

Genç işadamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülmüştü.

Birbiri hakkındaki ağır suçlamalarını unutup aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden bu kez Şevval Şahin'in adı bir şiddet olayına karıştı.

DEFİLEDE KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre Şevval Şahin, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Miss Turkey 2021'in finalistlerinden Kayra Türkoviç ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir defilede denk geldi.

Tescilli güzel, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç ile bir defilede karşılaştı.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Türkoviç'in kulisten çıkarılmasıyla sakinleşen Şahin'in ağza alınmayacak küfürler savurduğu ve genç mankeni defile sonrası çektirilen toplu fotoğrafa aldırmadığı da iddia edildi.

Türkoviç'i görünce kendisini kaybeden Şahin'in genç modelin üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve tartaklamaya başladığı öğrenildi.


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