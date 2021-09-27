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Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Tüm markaları peşinden koşturan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL karşılığında bir bankanın yüzü oldu.

Magazin / 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:08
Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon TL'lik anlaşma!

Reklamlarında kaşesi yüksek ünlü isimlere rol veren bir banka markası, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında markanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

İLK ÇEKİM İZMİT'TE OLDU

Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun, bu anlaşmayla keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla hüsrana uğrayan güzel oyuncunun, şu sıralar ünlü işletmeci Umut Evirgen ile olduğu iddia ediliyor.


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